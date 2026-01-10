Chi è Selen Görgüzel l’attrice fermata con Can Yaman | fama eccessi e l’ombra dell’inchiesta antidroga

10 gen 2026

Selen Görgüzel, attrice turca coinvolta nell’operazione che ha portato al fermo di Can Yaman, è al centro di attenzione per la sua fama e i sospetti di eccessi. L’arresto, legato a un’indagine antidroga, ha suscitato interesse sia in Turchia che in Italia, dove l’attore è molto noto per le sue fiction e il recente ruolo in Sandokan. Questa vicenda solleva riflessioni sulla notorietà e le implicazioni di scandali pubblici.

Il fermo che scuote la Turchia (e l’Italia). L’operazione in cui è rimasto coinvolto Can Yaman – fermato e rilasciato -ha avuto un’eco immediata anche in Italia, dove l’attore è diventato popolarissimo grazie alle fiction televisive e, più di recente, al ruolo di Sandokan. Con lui, nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026 a Istanbul, è stata fermata anche Selen Görgüzel, insieme ad altre cinque persone, nell’ambito di una vasta operazione antidroga. Se il nome di Yaman è familiare al pubblico italiano, quello di Görgüzel lo è molto meno. Eppure, in Turchia, si tratta di una figura notissima e spesso al centro delle cronache mondane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

