Chi è l'insetto ragno | lo scarabeo che sembra una zecca e vive nelle nostre case
L'insetto ragno, noto anche come Gibbium psylloides, è un coleottero che assomiglia a una zecca. Di piccole dimensioni, si può trovare nelle abitazioni, soprattutto vicino a alimenti secchi. Sebbene non rappresenti un rischio per la salute, la sua presenza può essere fastidiosa. Conoscere le caratteristiche di questo insetto aiuta a riconoscerlo e adottare misure preventive per evitarne l'infestazione.
L'insetto ragno o Gibbium psylloides è un coleottero che ricorda vagamente una zecca nell’aspetto e a volte può entrare in casa attratto da cibi secchi. Non è pericoloso, ma può danneggiare alimenti e conserve. 🔗 Leggi su Fanpage.it
