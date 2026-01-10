Chi è l'insetto ragno | lo scarabeo che sembra una zecca e vive nelle nostre case

L'insetto ragno, noto anche come Gibbium psylloides, è un coleottero che assomiglia a una zecca. Di piccole dimensioni, si può trovare nelle abitazioni, soprattutto vicino a alimenti secchi. Sebbene non rappresenti un rischio per la salute, la sua presenza può essere fastidiosa. Conoscere le caratteristiche di questo insetto aiuta a riconoscerlo e adottare misure preventive per evitarne l'infestazione.

