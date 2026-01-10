Chi è Adam l’ex di Giuseppe Giofrè | Ci siamo lasciati all’inizio della pandemia

Adam, l’ex di Giuseppe Giofrè, è stato legato al ballerino dal 2018 al 2020. La loro relazione si è conclusa all’inizio della pandemia di Covid-19, un periodo che ha segnato un cambiamento importante nella loro vita. Conoscere il passato di Adam aiuta a comprendere meglio il percorso personale del musicista e ballerino, in un contesto di rinnovamento e crescita.

L'ex di Giuseppe Giofrè è Adam, ragazzo al quale è stato legato dal 2018 al 2020, quando iniziava la pandemia di Covid-19. Oggi il ballerino sarà ospite nel primo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda oggi dalle 16:30 su Canale 5. L'ex concorrente di Amici è diventato noto in tutto il mondo dopo l'esperienza nel talent show Mediaset, quando volava negli States per la borsa di studio conquistata nel programma si trovava catapultato in un video di Pitbull, per poi entrare nel corpo di ballo di The X Factor UK. Nel 2014 si trasferisce a Los Angeles, ballando per Taylor Swift, Ariana Grande, Camila Cabelo e nei video musicali di Kelly Clarkson e Pink.

