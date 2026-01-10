Chi di regime ferisce

Le donne, le persone LGBTQ+ e gli scrittori si riuniscono in piazza per esprimere il loro dissenso nei confronti del regime. Attraverso la protesta, denunciano le violazioni dei diritti, la limitazione delle libertà e le ingiustizie sociali. Questa mobilitazione testimonia la volontà di difendere valori fondamentali e di richiedere un cambiamento in un contesto caratterizzato da restrizioni e repressione.

Donne, omosessuali, scrittori in piazza. Protestano contro il leader. Denunciano la condizione delle donne, la mancanza di diritti, la libertà negata. Sono pronti a occupare le piazze a oltranza. Sono pronti a gridare contro il governo. Fino a farlo cadere. Scusate se vi ho dato l'impressione di parlare della sinistra italiana in subbuglio per sbianchettare la bandiera della Palestina e metterci i colori del Venezuela di Maduro pur di andare in piazza a esporre cartelli contro Giorgia Meloni. O per inventare l'ennesimo sciopero blocca Italia per far campagna elettorale al Landini di turno. Ma no, non sono loro i gay, le donne e gli intellettuali che oggi guidano la rivolta per la quale il Giornale si schiera senza se e senza ma. Là dove è cominciata la rivolta contro il peggior regime teocratico del mondo, guidato da un ayatollah fanatico, Ali Khamenei ...

Iran, regime verso la fine: Khamenei non si trova - facebook.com facebook

