Liam Rosenior si presenta alla stampa come nuovo allenatore del Chelsea, dopo aver preso il posto di Enzo Maresca. Cresciuto con una forte passione per il calcio, ha ricordato di aver seguito il Milan di Sacchi fin da giovane. Questa prima conferenza segna l’inizio del suo incarico, in un momento di transizione per il club londinese.

Prima conferenza stampa di Liam Rosenior come nuovo allenatore del Chelsea: ha sostituito da qualche giorno in panchina l'italiano Enzo Maresca. In un passaggio del suo intervento, ha rivelato questo interessante aneddoto sul Milan di Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chelsea, Rosenior si presenta: “Ossessionato dal calcio, guardavo il Milan di Sacchi”

Leggi anche: Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l’Ajax di Van Gaal»

Leggi anche: Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea, ovvero c’è un calcio dei potenti e un calcio dei satelliti (e conviene a entrambi)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chelsea, ecco Rosenior: Cresciuto col Milan di Sacchi. Ho rispetto per i big, ma voglio batterli; Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l'Ajax di Van Gaal.

Chelsea, ecco Rosenior: "Cresciuto col Milan di Sacchi. Ho rispetto per i big, ma voglio batterli" - Il nuovo tecnico dei Blues: "Non ho dubbi sul valore della squadra, ma voglio un Chelsea non solo potenzialmente grande. msn.com

Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l’Ajax di Van Gaal» - Il nuovo allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha raccontato quanto sia importante per lui allenare una squadra così importante. ilnapolista.it