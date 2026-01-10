Chelsea Rosenior si presenta | Ossessionato dal calcio guardavo il Milan di Sacchi
Liam Rosenior si presenta alla stampa come nuovo allenatore del Chelsea, dopo aver preso il posto di Enzo Maresca. Cresciuto con una forte passione per il calcio, ha ricordato di aver seguito il Milan di Sacchi fin da giovane. Questa prima conferenza segna l’inizio del suo incarico, in un momento di transizione per il club londinese.
Prima conferenza stampa di Liam Rosenior come nuovo allenatore del Chelsea: ha sostituito da qualche giorno in panchina l'italiano Enzo Maresca. In un passaggio del suo intervento, ha rivelato questo interessante aneddoto sul Milan di Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l’Ajax di Van Gaal»
Leggi anche: Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea, ovvero c’è un calcio dei potenti e un calcio dei satelliti (e conviene a entrambi)
Chelsea, ecco Rosenior: Cresciuto col Milan di Sacchi. Ho rispetto per i big, ma voglio batterli; Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l'Ajax di Van Gaal.
Chelsea, ecco Rosenior: "Cresciuto col Milan di Sacchi. Ho rispetto per i big, ma voglio batterli" - Il nuovo tecnico dei Blues: "Non ho dubbi sul valore della squadra, ma voglio un Chelsea non solo potenzialmente grande. msn.com
Rosenior (il nuovo tecnico del Chelsea): «Da bambino guardavo il Milan di Sacchi e l’Ajax di Van Gaal» - Il nuovo allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha raccontato quanto sia importante per lui allenare una squadra così importante. ilnapolista.it
Pagina 1 | Rosenior firma con il Chelsea fino al 2032: "Darò tutto per riportare questo club al successo" - Il classe '84 lascia lo Strasburgo e raccoglie l'eredità di Maresca sulla panchina dei Blues: ecco le sue prime parole e il messaggio di benvenuto ... tuttosport.com
Non dobbiamo essere una squadra potenzialmente grande, dobbiamo essere grandi. È quello che cercherò di fare qui. ” Liam Rosenior arriva per la prima volta davanti ai media come nuovo allenatore del Chelsea e non si limita a prendere posto: stringe la m - facebook.com facebook
Il nuovo allenatore del Chelsea non ha dubbi: vuole lasciare il segno Liam Rosenior si è presentato ufficialmente alla stampa inglese. Dopo aver salutato tutti i giornalisti presenti stringendogli la mano, l’ex Strasburgo si è raccontato. Non è arrivato ai Blues x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.