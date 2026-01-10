Chef cervese morto a Casola Assolto l’autista del mezzo

Si è conclusa con l’assoluzione dell’autista la vicenda riguardante l’incidente a Casola, che ha causato la morte dello chef cervese Omar Rocchi, 47 anni, noto professionista di Milano Marittima. L’incidente, inizialmente attribuito alla manovra del mezzo, ha portato a un approfondimento sulle responsabilità, ma alla fine l’autista è stato dichiarato non colpevole. La vicenda resta un esempio di come le indagini possano chiarire le dinamiche di un tragico evento.

All’indice non c’era solo la manovra dell’autocarro precipitato nella scarpata con la conseguente morte del passeggero, il 47enne Omar Rocchi di Cervia, chef in un ristorante di Milano Marittima. Ma c’era lo stato della strada e soprattutto la mancanza di cartelli che segnalassero una pregressa frana. L’incidente in questione è quello verificatosi poco dopo le 7 del 9 ottobre 2024 in una propaggine di via San Lorenzo a Casola Valsenio. Di recente il gup Federica Lipovscek, come chiedeva la difesa (avvocato Giacomo Foschini), ha assolto l’imputato - il 71enne di Casola al volante - dall’accusa di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chef cervese morto a Casola. Assolto l’autista del mezzo Leggi anche: Cerignola: tir fuori controllo, morto l’autista Incidente stamattina: il mezzo si è ribaltato Leggi anche: Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, sassate contro il mezzo dopo la partita contro Rieti, morto il secondo autista - VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chef cervese morto a Casola. Assolto l’autista del mezzo. #ATTENZIONE ...pericolo acquolina in bocca ritorna la rassegna gastronomica più golosa dell’arco Alpino 7 serate 12 stelle Michelin Guide 2 chef top The World's 50 Best Restaurants * Venerdì 10 gennaio > Matteo Baronetto Ristorante Del - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.