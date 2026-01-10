Cesenate detenuto in Venezuela Ore d’attesa per i parenti di Spinelli

Continuano a vivere ore di attesa e di tensione i familiari di Giancarlo Spinelli, l'italo-venezuelano detenuto in carcere a Caracas dal 22 febbraio 2024. Da quando il regime venezuelano ha annunciato la liberazione di un numero importante di prigionieri politici (sia venezuelani che stranieri), i familiari degli italiani in carcere si sono attaccati alla speranza di poter rivedere i propri cari. Tra i nomi dei rilasciati risultano l'imprenditore Luigi Gasperin e il giornalista Biagio Pilieri. Tra gli altri 26 italiani detenuti, alcuni con doppia nazionalità, c'è l'architetto Giancarlo Spinelli, 59enne, nato a Cesena e trasferitosi a Caracas con la famiglia a 4 anni.

