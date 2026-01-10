Centrodestra il rebus Forza Italia E i 5 stelle appoggeranno Romano

Le prossime elezioni comunali si avvicinano e il centrodestra si trova a dover definire le proprie candidature. La scelta di Forza Italia, che si sta spostando verso Fratelli d’Italia con Alan Canestrari, sarà determinante. I 5 Stelle, invece, sosterranno Romano, contribuendo a uno scenario politico in evoluzione. La partita rimane aperta, con vari scenari possibili in vista delle elezioni di primavera.

Si va verso tre candidati in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. L'ago della bilancia, lo farà Forza Italia: l'assessore alle Attività Economiche Alan Canestrari è sempre più vicino a Fratelli d'Italia, partito che perde il vicesindaco Riccardo Pizzi che ha già detto no ad un secondo mandato. Si apre uno spiraglio per Olivetti che, con l'uscita del suo vicesindaco, potrebbe ricucire lo strappo con Forza Italia: Pizzi si è scontrato più volte con Paradisi riguardo agli impianti sportivi di cui detiene la delega. Ma nella lista nera dell'avvocato Roberto Paradisi (foto), coordinatore locale di Forza Italia, ci sarebbero anche alcuni consiglieri di maggioranza.

