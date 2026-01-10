cenerentola diventa un musical fra canzoni pop e balli

Cenerentola diventa un musical che combina canzoni pop e coreografie di ballo, offrendo una versione originale della celebre fiaba. Attraverso musiche coinvolgenti e interpretazioni dinamiche, la produzione propone un’esperienza immersiva e divertente, adatta a tutto il pubblico. Un modo diverso di riscoprire questa storia tradizionale, rivisitata con attenzione a ritmo e musica, mantenendo intatti i valori della narrazione classica.

Canzoni, musiche e balli per una fiaba divertente, che rilegge in modo originale la celebre storia di Cenerentola. È il musical per famiglie “Cenerentola - Opera Pop“, una commedia musicale in due atti che verrà proposta domani alle 16 a Lissone, all’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà: a portare in scena lo spettacolo saranno gli attori e ballerini della Compagnia Teatro Instabile. La storia riprende il classico racconto di Perrault, dei fratelli Grimm e del film d’animazione della Disney, mantenendone personaggi e situazioni principali, ma arricchendo il tutto con sorprese e vicende incalzanti, tra canzoni pop e balli trascinanti, con Cenerentola impegnata a tentare di realizzare i suoi sogni e soprattutto a cercare di ricordarsi le complicate formule magiche perché tutto vada come deve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

