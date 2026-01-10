Zeki Çelik, nel pre partita di Roma–Sassuolo, ha sottolineato l'importanza di ottenere una vittoria per mantenere alte le ambizioni della squadra. Le sue parole riflettono l’approccio concentrato e determinato dello spogliatoio giallorosso, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato. Un messaggio chiaro che evidenzia l’impegno collettivo e la volontà di continuare a competere ai massimi livelli.

Parla il campo, ma anche lo spogliatoio. Nel pre partita di Roma–Sassuolo, Zeki Çelik fissa l’obiettivo ai microfoni di DAZN. Sull’approccio alla gara: “Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Oggi dobbiamo vincere perché dobbiamo restare alti in classifica”. Poi il rapporto con Gian Piero Gasperini e i margini di crescita: “Lavoriamo tanto con lui, soprattutto sui dettagli. Sono cresciuto molto e voglio migliorare ancora: più assist e più gol, è questo l’obiettivo”. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Celik carica la Roma: “Dobbiamo vincere per stare in alto”

