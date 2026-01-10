Celik carica la Roma | Dobbiamo vincere per stare in alto
Zeki Çelik, nel pre partita di Roma–Sassuolo, ha sottolineato l'importanza di ottenere una vittoria per mantenere alte le ambizioni della squadra. Le sue parole riflettono l’approccio concentrato e determinato dello spogliatoio giallorosso, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato. Un messaggio chiaro che evidenzia l’impegno collettivo e la volontà di continuare a competere ai massimi livelli.
Parla il campo, ma anche lo spogliatoio. Nel pre partita di Roma–Sassuolo, Zeki Çelik fissa l’obiettivo ai microfoni di DAZN. Sull’approccio alla gara: “Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Oggi dobbiamo vincere perché dobbiamo restare alti in classifica”. Poi il rapporto con Gian Piero Gasperini e i margini di crescita: “Lavoriamo tanto con lui, soprattutto sui dettagli. Sono cresciuto molto e voglio migliorare ancora: più assist e più gol, è questo l’obiettivo”. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
I convocati per #RomaSassuolo Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Mirra, Ghilardi Centrocampisti: Koné, Romano, Pisilli, Bah Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, - facebook.com facebook
