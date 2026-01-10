Cefalù e l' ex mercato del pesce di via Amendola Turdo | Una storia di incoerenze

Turdo riflette sulla chiusura dell’ex mercato del pesce di via Amendola a Cefalù, evidenziando le incoerenze di un luogo che, pur inaugurato come mercato, ora risulta chiuso e inattivo. La situazione solleva interrogativi sulla gestione e sul senso di tali iniziative, evidenziando le discrepanze tra le aspettative e la realtà di questa storica struttura nel cuore della città.

"Nei giorni scorsi mi sono trovato in via Amendola, davanti all'ex mercato del pesce. Tutto chiuso. E a quel punto mi sono chiesto che senso abbia avuto inaugurare un 'mercato del pesce' che mercato del pesce non è più, per poi lasciarlo chiuso, arrivando persino a celebrarne la riapertura sul.

