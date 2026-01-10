C’è Posta per Te Raoul Bova emozionato | Non tutti apprezzano quello che hanno vicino

Nella prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha introdotto una storia che parla di emozioni, perdita e forza d’animo. Raoul Bova si è mostrato toccato dall’esperienza, sottolineando come spesso si trascurino le persone più vicine. Un racconto che invita a riflettere sull’importanza di apprezzare ciò che si ha e sui sentimenti che legano le persone.

La prima puntata dell'anno di C'è Posta per Te non poteva che iniziare con un'ondata di emozioni. "Questa è la storia di un regalo": così Maria De Filippi ha aperto le porte dello studio, accogliendo una storia di amore, perdita e una forza d'animo che lascia scossi. Protagonisti sono stati la signora Luisa e il genero Dario, un uomo che ha scelto il programma per dire un gigantesco "grazie" alla suocera, diventata un faro dopo la scomparsa di Monica, complice anche la presenza di un ospite speciale, un volto amatissimo: Raoul Bova.

