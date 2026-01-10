C’è posta per te 2026 nella prima puntata Can Yaman e Raoul Bova

Da spettacolo.eu 10 gen 2026

C’è posta per te 2026, nella prima puntata della nuova stagione del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi due sorprese che vedono protagonisti Can Yaman  e Raoul Bova. Sabato 10 gennaio in prima serata su Canale 5 tornano le emozionanti storie di C’è posta per te. Da 25 anni il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, porta nelle case degli italiani le storie della gente comune e ci ricorda il valore dei sentimenti autentici, l’importanza di chiedere scusa, di dire grazie, di provare a ricucire un legame che sembrava interrotto per sempre, di riconciliarsi e far prevalere l’affetto e la forza del perdono sul rancore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

