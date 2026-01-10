Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina | cosa è successo

Caterina Balivo, durante il rientro dall’Argentina, ha avuto un malore in aeroporto a causa di un virus influenzale. La conduttrice, poco prima di partire, si è sentita male ed è stata assistita dal personale aeroportuale. La situazione ha richiesto attenzione, ma non sono stati segnalati rischi seri per la sua salute. Questo episodio ha interrotto il suo viaggio di Capodanno, lasciando un ricordo di disagio ma senza conseguenze gravi.

La vacanza di Capodanno di Caterina Balivo si è conclusa nel peggiore dei modi. La conduttrice de "La volta buona" ha contratto un virus influenzale alla fine del suo viaggio in Argentina e poco prima di imbarcarsi sull'aereo, che l'ha riportata in Italia, si è sentita male e è stata soccorsa dal personale aeroportuale. La disavventura è stata raccontata dal marito Guido Maria Brera, che su Instagram ha condiviso una foto della moglie distesa sul lettino dell'infermeria dell'aeroporto e ha ringraziato i sanitari per il pronto intervento. Il malore in aeroporto. Caterina Balivo è rientrata in Italia nelle scorse ore ed è già tornata in tv con il suo programma " La volta buona ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

