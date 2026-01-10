Catania-Cavese Toscano alza la guardia | Nulla è scontato servirà il massimo impegno

Nella vigilia di Catania-Cavese, l’allenatore Domenico Toscano sottolinea l’importanza di un approccio attento e determinato. In una conferenza stampa sobria, evidenzia come il campionato sia complesso e richieda massimo impegno per ottenere un risultato positivo. La partita si presenta come una sfida difficile, e la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione per affrontare con serenità e attenzione ogni fase della gara.

