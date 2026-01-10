Castro Juve i bianconeri possono sperare nell’acquisto dell’attaccante a gennaio? La risposta del Bologna è netta | sullo sfondo anche l’Inter

Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Castro Juve è ancora incerto. Il Bologna ha dichiarato di voler mantenere l’attaccante argentino, mentre Inter e altri club esteri preparano offerte per giugno. La situazione rimane in evoluzione, con la possibilità che Castro possa trasferirsi già a gennaio o attendere la prossima sessione di mercato.

Castro Juve, il Bologna blinda l'argentino per la sessione invernale mentre Inter e big estere preparano l'offerta per giugno. La caccia al rinforzo per la Juventus prosegue senza sosta in questa sessione invernale. Il nome caldo delle ultime ore è Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 che si sta mettendo in luce con la maglia del Bologna. Il profilo piace molto a Luciano Spalletti per la sua capacità di lotta e il fiuto del gol, caratteristiche ritenute perfette per completare il reparto avanzato bianconero. Tuttavia, stando a quanto riportato con precisione dalle colonne del Quotidiano Sportivo, arrivare all'acquisto del cartellino nell'immediato "non sarà facile", anzi appare un'impresa quasi disperata per le casse torinesi.

Castro e Chiesa, Juve d’assalto. Spalletti chiede subito un big. Anche Pellegrino è un obiettivo - E’ Spalletti a indirizzare le manovre, chiaro segnale di quanto il nuovo tecnico sia entrato in sintonia con la dirigenza dop ... msn.com

Juve, tre partite per riprendere a sognare - Dopo la trasferta in Toscana, la squadra di Spalletti incontrerà Lecce e Sassuolo, occasioni per consolidare la classifica. rainews.it

JUVE SU CASTRO! Come riportato da Alfredo Pedullà su X, l'attaccante del Bologna piacerebbe e non poco a Luciano Spalletti Valutato 40 milioni, sarebbe con tutta probabilità più un colpo per l'estate #Castro #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook

La #Juventus lavora ad ampio raggio sul mercato, anche con vista giugno Tre obiettivi sensibili per i bianconeri: #Senesi a parametro zero, il sogno #Tonali e la sfida all’ #Inter per #Castro @GiokerMusso x.com

