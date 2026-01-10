La Juventus accelera sul mercato in vista della nuova stagione, sotto la guida di Spalletti. Il tecnico ha già indicato alcuni obiettivi, tra cui un centrocampista di spessore e Pellegrino, segnalando l’intenzione di rafforzare la rosa rapidamente. La strategia della società mira a rispondere alle esigenze del tecnico e a riprendere subito un cammino competitivo.

La fretta di risalire della Juve ha un suo naturale riverbero sul mercato. E’ Spalletti a indirizzare le manovre, chiaro segnale di quanto il nuovo tecnico sia entrato in sintonia con la dirigenza dopo aver conquistato la testa dei suoi giocatori. E’ l’attacco a dominare i pensieri di ‘Lucio’, che giudica il rendimento offensivo attuale non adeguato alle ambizioni della Signora. Lo stop di Vlahovic ha contribuito a risvegliare – in parte – le qualità di David e Openda, ma a gennaio ogni occasione va colta. Alla Continassa non si molla la presa su Federico Chiesa. Resta però il nodo della formula per congegnare il ritorno dell’ex, elemento che sarebbe ideale nel 4-2-3-1 varato di recente dall’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castro e Chiesa, Juve d’assalto. Spalletti chiede subito un big. Anche Pellegrino è un obiettivo

Leggi anche: Spalletti-Juve, partirá subito il rinnovo contrattuale se l’allenatore dovesse raggiungere quell’obiettivo

Leggi anche: Anche Spalletti scarica Koopmeiners: via subito dalla Juve

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Castro e Chiesa, Juve d’assalto. Spalletti chiede subito un big. Anche Pellegrino è un obiettivo - E’ Spalletti a indirizzare le manovre, chiaro segnale di quanto il nuovo tecnico sia entrato in sintonia con la dirigenza dop ... sport.quotidiano.net