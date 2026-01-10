Casertana-Benevento sale l' attesa per il big match | sold out al ' Pinto'

Domani alle 17, il 'Pinto' ospiterà il derby campano tra Casertana e Benevento. L’incontro, molto atteso dagli appassionati, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse crescente per questa sfida. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e per i tifosi, che si preparano ad un evento sportivo di rilievo nel panorama calcistico locale.

Cresce l'attesa al Pinto per il derby campano tra Casertana e Benevento, in programma domani (11 gennaio) alle ore 17.30. Una sfida dal peso specifico elevato, non solo per il valore storico del confronto ma anche per le implicazioni di classifica in questo avvio di girone di ritorno.

SALE L’ATTESA PER IL DERBY CON LA CASERTANA. MISTER FLORO FLORES CARICA LA SQUADRA - In vista della sfida contro la Casertana, il Benevento Calcio ha svolto questa mattina un’intensa seduta di allenamento presso la struttura sportiva dell’Avellola. tvsette.net

Casertana, ora si può sognare in grande. Colpaccio in attacco: preso un bomber croato - È il primo innesto della sessione invernale e il club lavora per renderlo disponibile già per il superderby di domenica al Pinto contro il Benevento capolista ... casertanews.it

La presentazione della 21esima giornata di Serie C: prosegue la corsa alla B tra Benevento, Catania, Salernitana, Cosenza e Casertana L'approfondimento a cura di Federico Rosa https://qds.it/21-giornata-serie-c-catania-benevento-casertana-salernitana-pr - facebook.com facebook

