Casertana-Benevento i convocati di Floro Flores | prima chiamata per Caldirola

Sono 22 i giocatori convocati da mister Floro Flores per la sfida tra Casertana e Benevento, in programma domani alle 17:30 al “Pinto”. Tra i convocati, la prima chiamata per Caldirola, che si unisce ai presenti per questa importante partita di campionato. La rosa scelta dal tecnico riflette la volontà di affrontare l'incontro con attenzione e determinazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  22 i convocati  di mister  Floro Flores per la gara di domani al “Pinto” contro la Casertana (ore 17:30). Prima chiamata per il difensore Caldirola. Assenti lo squalificato Scognamillo oltre agli infortunati Ricci, Nardi e Sena.  PORTIERI: Vannucchi, Esposito, Russo. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Romano, Saio, Viscardi. CENTROCAMPISTI:  Simonetti, Mehic, Maita, Prisco, Talia. ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini.. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

