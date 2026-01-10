Casertana-Benevento i convocati di Coppitelli | in lista anche l’ultimo acquisto
Sono stati resi noti i 21 convocati di mister Coppitelli per la partita tra Casertana e Benevento, in programma domani alle 17:30 al “Pinto”. Tra i nomi figura anche l’ultimo acquisto della squadra, che potrebbe scendere in campo nel confronto contro la capolista. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano ad affrontarsi con attenzione e determinazione.
Sono 21 i convocati di mister Coppitelli per la gara di domani al "Pinto" contro la capolista Benevento (ore 17:30). Nella lista c'è anche l'attaccante Butic per il quale è stato completato l'iter burocratico per il tesseramento e sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore. Organico praticamente al completo per i Falchetti. PORTIERI: De Lucia, Merola, Vilardi DIFENSORI: Bacchetti, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Oukhadda, Rocchi CENTROCAMPISTI: Arzillo, Leone, Pezzella, Proia, Toscano ATTACCANTI: Bentivegna, Butic, Casarotto, Galletta, Kallon, Vano
