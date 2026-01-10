casa firenze tiene nel 2025 tra prezzi alti e trattative il 2026 parte con cauto ottimismo

Nel 2025 il mercato immobiliare di Firenze ha mostrato segnali di stabilità, tra prezzi elevati e trattative ancora in corso. L’inizio del 2026 si presenta con un cauto ottimismo, riflettendo un settore che si adatta alle sfide del momento. Nonostante le differenze tra prezzi pubblicizzati e valori effettivi, il settore immobiliare fiorentino si prepara a evolversi in un contesto di relativa fiducia.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare fiorentino chiude il 2025 con un bilancio complessivamente positivo, pur in un contesto segnato da forti differenze tra prezzi pubblicizzati e valori reali di compravendita. A sottolinearlo è Carlotta Galletti, presidente del collegio interprovinciale Fiaip Firenze-Prato-Pistoia, che invita a leggere con cautela le analisi basate sui portali immobiliari e a distinguere tra le quotazioni in offerta e i prezzi effettivamente praticati nelle trattative. Secondo la presidente, i dati diffusi da alcune piattaforme online, basati sugli immobili in offerta, non restituiscono sempre un quadro attendibile del mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

