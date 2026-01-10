Carrarese-Bari 1-0 | le pagelle dei biancorossi

Ecco le pagelle dei biancorossi dopo la sconfitta per 1-0 contro la Carrarese. Il Bari ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo e la concentrazione, risultando meno incisivo rispetto agli avversari. La squadra di Calabro ha meritato la vittoria, dimostrando maggiore determinazione, mentre i biancorossi continuano a cercare il miglioramento per affrontare con più sicurezza le prossime sfide.

Un Bari impaurito, appesantito e senza idee è stato superato di misura sul campo della Carrarese. Vittoria meritata per la squadra di Calabro, che - pur mostrando dei limiti - ha avuto più fame di quella di Vivarini, apparsa ancora una volta inspiegabilmente sulle gambe. Il mercato che non.

