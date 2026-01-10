Carrarese-Bari 1-0 | la decide Abiuso biancorossi terzultimi

Nel match della 19ª giornata di Serie B, la Carrarese ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Bari allo Stadio dei Marmi. La rete decisiva è stata segnata da Abiuso, lasciando i biancorossi al terzultimo posto in classifica. La partita ha evidenziato le difficoltà del team ospite in questa fase della stagione.

Notte fonda per il Bari, sconfitto 1-0 dalla Carrarese allo Stadio dei Marmi nel match della 19ª giornata di Serie B. Decisiva la rete siglata da Abiuso in avvio di ripresa.La collezione di magre figure dei biancorossi nella stagione 2025-2026 si arricchisce con un'altra prova di sconcertante. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Carrarese-Bari 1-0: la decide Abiuso, biancorossi terzultimi Leggi anche: Abiuso regala i tre punti alla Carrarese contro il Bari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Carrarese-Bari 1-0: la decide Abiuso, biancorossi terzultimi; Carrarese-Bari 1-0, Vivarini: «Poco incisivi in attacco. Mercato? Qua è tutta una guerra»; #LNPB #SerieB '25-'26 // Highlights 19a g.: Carrarese-Bari 1-0; ?? Live: Carrarese-Bari 1-0, secondo tempo. Carrarese-Bari 1-0, le pagelle: Abiuso decisivo, Maggiore e Castrovilli non incidono - 1 su Gytkjær e poi è attento nelle occasioni successive, senza essere. tuttomercatoweb.com

Video Carrarese Bari (1-0)/ Gol e highlights: Abiuso sistema la pratica! (Serie B) - Video Carrarese Bari gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 10 gennaio ... ilsussidiario.net

DIRETTA/ Carrarese Bari (risultato finale 1-0): +3 per i toscani! (Serie B, 10 gennaio 2025) - Presentazione della diretta Carrarese Bari, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net

https://www.tuttocampo.it/Italia/News/1805802/serie-b-la-carrarese-supera-il-bari-allo-stadio-dei-marmi-gli-highlights-del-match - facebook.com facebook

#LNPB #SerieBKT // 19a gior. Carrarese-Bari : 25 i biancorossi convocati x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.