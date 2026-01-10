Carrarese-Bari 1-0 Calcio

La partita tra Carrarese e Bari si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa. I galletti pugliesi hanno perso anche questa occasione di conquistare punti in trasferta, confermando alcune difficoltà del team in questa fase della stagione. La sfida si è rivelata equilibrata e combattuta, con i tre punti che sono andati alla formazione di Carrara.

Il Bari ne ha persa un'altra. Stavolta i galletti pugliesi hanno lasciato in trasferta i tre punti, a Carrara. La formazione toscana ha realizzato il gol del vantaggio nel primo tempo e con quello ha condotto la partita fino alla fine. In classifica del campionato di calcio di serie B i biancorossi occupano stabilmente la zona retrocessione con 17 punti insieme alle tre liguri: Sampdoria, Spezia e Virtus Entella. Sotto di loro ci sono solo Mantova, 15 punti, e Pescara, 13. Ma hanno una partita in meno.

