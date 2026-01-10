Carolyn Carlson | Ora la corsa al riarmo taglia la cultura e l’arte ne paga le conseguenze

Carolyn Carlson, rinomata artista e coreografa, evidenzia come la corsa al riarmo e le tensioni geopolitiche stiano influenzando negativamente il settore culturale. La chiusura della Carolyn Carlson Company, prevista per fine gennaio a Parigi, rappresenta un esempio di come le sfide globali possano compromettere l’arte e la cultura. Una riflessione importante sul ruolo della cultura in tempi di crisi e sui rischi di un suo indebolimento.

