Carolyn Carlson | Ora la corsa al riarmo taglia la cultura e l’arte ne paga le conseguenze
Carolyn Carlson, rinomata artista e coreografa, evidenzia come la corsa al riarmo e le tensioni geopolitiche stiano influenzando negativamente il settore culturale. La chiusura della Carolyn Carlson Company, prevista per fine gennaio a Parigi, rappresenta un esempio di come le sfide globali possano compromettere l’arte e la cultura. Una riflessione importante sul ruolo della cultura in tempi di crisi e sui rischi di un suo indebolimento.
La Carolyn Carlson Company (https:vimeo.com11314613553f921d8b2f?fl=pl&fe=vl), fondata a Parigi nel 2014, chiude ufficialmente i battenti il 30 e 31 gennaio al Théâtre des Champs Elysées di Parigi con la ripresa di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Carolyn Carlson: «Ora la corsa al riarmo taglia la cultura, e l’arte ne paga le conseguenze».
