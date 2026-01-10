L'attuale scenario internazionale richiede una riflessione sulle alleanze strategiche. Con gli Stati Uniti che si configurano sempre più come un potere imperiale e la NATO in crisi, diventa importante considerare un riavvicinamento tra Washington e Mosca. Solo attraverso un dialogo costruttivo si possono trovare soluzioni durevoli, evitando conflitti di proxy e promuovendo stabilità globale. Un cambiamento di rotta potrebbe rappresentare un passo verso una pace più stabile.

Gli USA sono ormai esplicitamente un impero, la NATO già è finita e Washington dovrebbe allearsi con Mosca. Queste e altre dichiarazioni – forti ma argomentate – le ha pubblicate sui suoi canali social Tucker Carlson, ex opinionista di Fox News famoso tra l’altro per aver intervistato Putin nel 2024. Secondo lui, Biden ha spinto il Cremlino nella braccia della Cina, mentre Trump dovrebbe cooperare strettamente con Putin. Tale alleanza sarebbe tanto più urgente quanto più la Casa Bianca prevede a breve un conflitto globale, come parrebbe dall’aumento incredibile di fondi per il Pentagono. Gli USA ormai ufficialmente un impero. 🔗 Leggi su Follow.it

