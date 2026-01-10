Carlos Alcaraz ha affrontato Jannik Sinner in una partita-esibizione, conclusa con la vittoria di Alcaraz. L'incontro ha segnato l'inizio del 2026, mostrando un buon stato di forma da parte di entrambi i tennisti. Alcaraz ha commentato positivamente l’esperienza, sottolineando di essersi trovato bene sul campo. Un evento che anticipa i prossimi impegni della stagione tennistica internazionale.

Carlos Alcaraz ha vinto la partita-esibizione contro Jannik Sinner, inaugurando così il 2026 con un successo. Lo spagnolo, in un match che ha fornito pochissime reali indicazioni, ha battuto l’azzurro con il risultato di 5-7, 6-7 (6) divertendo il calorosissimo pubblico di Seoul, che ha riempito l’Inspire Arena in ogni ordine di posto. Una volta terminato l’incontro, l’iberico si è concentrato molto sull’accoglienza degli spettatori asiatici, ringraziandoli a più riprese: “ E’ stata una bella esperienza – ha detto Alcaraz – mi è piaciuto giocare qui in Corea davanti ad un pubblico molto gentile, ci hanno trasmesso molta energia, è stato bello per noi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Bello giocare con Sinner, mi sono sentito bene”

