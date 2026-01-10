Carlentini lettera con un proiettile al sindaco Stefio | solidarietà dal Pd

Un episodio preoccupante si è verificato a Carlentini, dove il sindaco Giuseppe Stefio ha ricevuto una lettera contenente un proiettile. La vicenda, che ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, è stata segnalata alle autorità competenti. Il Partito Democratico ha espresso solidarietà al primo cittadino, condannando ogni forma di intimidazione e sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza pubblica.

Una lettera contenente un proiettile è stata recapitata al sindaco di Carlentini, in provincia di Siracusa, Giuseppe Stefio. A rendere noto il grave episodio è stato lo stesso primo cittadino, che ha denunciato l'atto intimidatorio. La solidarietà del Pd Immediata la reazione del Partito Democratico. «Un gravissimo atto intimidatorio che non può passare sotto silenzio – ha dichiarato il segretario regionale del Pd Sicilia Barbagallo: «La battaglia contro l'illegalità non arretra»

Un proiettile e minacce alla famiglia, inquietante intimidazione al sindaco Giuseppe Stefio - La grave intimidazione, con minacce rivolte anche alla famiglia del primo cittadino, getta nuova inqui ... siracusaoggi.it

Carlentini, recapitati un bossolo e un messaggio di minacce al sindaco - Una busta con un bossolo e un messaggio intimidatorio è stata recapitata al sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio. msn.com

