Cari teorici del post liberalismo cosa sarebbe l’occidente senza libertà?
L’Occidente si è storicamente sviluppato attraverso il valore fondamentale della libertà, che ha guidato progresso e innovazione. Tuttavia, spesso si osserva un atteggiamento ambivalente nei confronti di questo principio, sia a destra che a sinistra. Comprendere il ruolo della libertà nel nostro contesto culturale e sociale permette di riflettere sulle dinamiche che ne minano l’importanza e sull’evoluzione delle società occidentalizzate.
Poche cose sono costanti, a destra come a sinistra, come il disprezzo per la libertà. Poco importa che proprio la libertà sia stata il minimo comune denominatore dello sviluppo, materiale e non, de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Cari teorici del post liberalismo, cosa sarebbe l'occidente senza libertà? - Il bene comune apprezzato dai post liberali è un concetto tanto vago da poter essere così impiegato a totale piacimento. ilfoglio.it
Siamo sicuri che il post liberalismo sia meglio del liberalismo? Anche no - "Ci sarà pure un giudice a Berlino” è l’espressione attribuita al mugnaio Arnold di Potsdam, il quale si ribellò all’ingiustizia del barone. ilfoglio.it
