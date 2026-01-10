Cari teorici del post liberalismo cosa sarebbe l’occidente senza libertà?

L’Occidente si è storicamente sviluppato attraverso il valore fondamentale della libertà, che ha guidato progresso e innovazione. Tuttavia, spesso si osserva un atteggiamento ambivalente nei confronti di questo principio, sia a destra che a sinistra. Comprendere il ruolo della libertà nel nostro contesto culturale e sociale permette di riflettere sulle dinamiche che ne minano l’importanza e sull’evoluzione delle società occidentalizzate.

Siamo sicuri che il post liberalismo sia meglio del liberalismo? Anche no - "Ci sarà pure un giudice a Berlino” è l’espressione attribuita al mugnaio Arnold di Potsdam, il quale si ribellò all’ingiustizia del barone. ilfoglio.it

