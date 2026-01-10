Caracas libera gli italiani
Il Venezuela ha annunciato la liberazione di 250 detenuti politici, portando speranza e attenzione internazionale. Tuttavia, resta incerto lo stato di Luigi Gasperin, imprenditore italiano incluso nella lista, che fino a ieri non risultava ancora libero. Questa vicenda evidenzia le complessità e le incertezze che caratterizzano il processo di rilascio e libertà in contesti di tensione politica.
di Riccardo Jannello CARACAS Nel giorno in cui è stata annunciata la liberazione di 250 detenuti politici rinchiusi nelle carceri venezuelane, rimane il mistero di Luigi Gasperin, l’imprenditore italiano il cui nome era nella prima lista ma che almeno fino a ieri pomeriggio ancora non risultava libero. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato ad agosto con l’accusa, mai provata, di detenzione di esplosivo e armi nella sua azienda petrolifera. Le sue condizioni di salute sono precarie: è cardiopatico e la famiglia temeva che la detenzione potesse essere fatale. "È ancora nella zona 4 della centrale della Polizia bolivariana in attesa che siano consegnati i documenti per il rilascio" dice la figlia Claudia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
