Carabinieri a Este Boara Pisani e Ospedaletto Euganeo | 32 persone identificate

Nella giornata di venerdì 9 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Este hanno svolto un servizio straordinario nel territorio di Este, Boara Pisani e Ospedaletto Euganeo. Sono state identificate 32 persone, controllati 19 veicoli e adottate varie misure, tra cui il ritiro di tre patenti, denunce e segnalazioni per possesso di droga. L'intervento ha avuto lo scopo di garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate.

Trentadue persone identificate, diciannove veicoli controllati, tre patenti ritirate, quattro denunce e due segnalazioni per possesso di droga: è questo il bilancio di un servizio straordinario i Carabinieri della Compagnia di Este nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio, nelle strade e nei quartieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Proseguono i controlli dei Carabinieri nei parchi, identificate 43 persone Leggi anche: Controlli serali mirati dei Carabinieri di Carpi, identificate 73 persone Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scompare 61enne, il figlio trova la sua auto abbandonata vicino al sottopasso ferroviario e lancia l'allarme: scattano le ricerche - Sono ancora in corso le ricerche di un uomo di 61 anni, originario del Rodigino, scomparso dalla mattinata di mercoledì. ilgazzettino.it Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Padovano: un operaio è morto nel pomeriggio del 9 gennaio mentre lavorava con una pressa negli impianti Sesa di via Comuna a Este. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal - facebook.com facebook Un operaio di 59 anni di Sant'Elena (Padova) è morto oggi pomeriggio, rimanendo schiacciato all'interno di una pressa mentre eseguiva dei lavori di manutenzione. Il mortale infortunio sul lavoro è occorso verso le ore 16.30 alla Sesa Spa (Società Estense x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.