Carabiniere condannato sparo e uccise un ladro in fuga | interviene Matteo Salvini

Il 2020, nel quartiere Eur di Roma, ha visto un intervento delle forze dell’ordine che ha portato alla morte di Jamal Baldawi, un cittadino siriano di 56 anni, durante un tentativo di furto. Il carabiniere coinvolto è stato condannato a tre anni di reclusione in primo grado. La vicenda ha suscitato diverse reazioni e acceso il dibattito sulla legittima difesa e l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

È stato condannato a tre anni di reclusione in primo grado il carabiniere che nel settembre 2020 uccise con un colpo di pistola Jamal Baldawi, cittadino siriano di 56 anni, durante un intervento per sventare un furto nel quartiere Eur, a Roma. Il militare, all'epoca in servizio al Nucleo Radiomobile della Capitale, era imputato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Una sentenza più severa anche rispetto alle richieste della Procura di piazzale Clodio, che aveva sollecitato una condanna a due anni e mezzo. Il verdetto è stato emesso dal Tribunale di Roma. La dinamica dei fatti. Secondo la ricostruzione dell'accusa, i carabinieri erano intervenuti in un ufficio di via Paolo di Dono, sede di una società dove era stata segnalata un'effrazione.

Piena solidarietà al carabiniere condannato a 3 anni di carcere per aver fatto il suo dovere e difeso un collega durante un intervento per sventare un furto. È assurdo che chi è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini, rischiando la propria vita, venga cond

