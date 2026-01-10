Caprile Inter il futuro del portiere è lontano da Cagliari! Giocatore pronto al salto ecco cosa dice l’esperto di mercato

Caprile Inter si prepara a lasciare Cagliari, con la prospettiva di un trasferimento che potrebbe segnare il suo futuro. L’esperto di mercato analizza le recenti indiscrezioni e le possibilità di un trasferimento in nerazzurro, evidenziando le caratteristiche e le prospettive del giovane portiere. In questo articolo, approfondiamo gli ultimi aggiornamenti e le valutazioni sul suo possibile approdo in una delle squadre più prestigiose del calcio italiano.

Inter News 24 Caprile Inter, il futuro del portiere è lontano da Cagliari! Ecco quali sono le novità sulle voci che accostano ai nerazzurri il giocatore. Elia Caprile è sempre più uno dei nomi di punta nel calciomercato italiano, con il suo futuro a Cagliari che sembra essere ormai arrivato ai titoli di coda. A confermare questa tendenza è stato il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, che ieri è intervenuto nella trasmissione Rai “Fantamercato”, facendo il punto sulla situazione del giovane portiere. Schira ha affermato: «Nel futuro di Caprile vedo un grande salto perché lui è pronto ad andare in una big. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, il futuro del portiere è lontano da Cagliari! Giocatore pronto al salto, ecco cosa dice l’esperto di mercato Leggi anche: Caprile Inter, i nerazzurri continuano ad osservare da vicino il calciatore: le ultime sul futuro del portiere del Cagliari Leggi anche: Calciomercato Cagliari, quale sarà il futuro di Caprile? Ecco la situazione attuale del portiere rossoblu Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sky – L’Inter vuole piazzare un gran colpo in estate e valuta seriamente questi 2 nomi su tutti; Retroscena Caprile, l'agente svela: Inter e Benfica sulle sue tracce già ai tempi del Bari; Elia Caprile, Portiere Cagliari: profilo del giocatore; L'Inter cerca il portiere titolare dell'anno prossimo: in cima alla lista un ex azzurro. Futuro Caprile, Schira: «Lo seguono Inter, Juventus e West Ham. Per Giulini vale 20 milioni» - L’esperto di mercato Nicolò Schira ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere classe 2001 del Cagliari: le sue parole Elia Caprile è ormai un nome di riferimento nel panorama del c ... cagliarinews24.com

Futuro Caprile, sirene inglesi per il portiere! Sulle sue tracce anche Inter e Milan, le ultime - Futuro Caprile, il portiere del Cagliari è seguito attentamente da Inter e Milan per la prossima stagione: sirene anche dalla Premier. cagliarinews24.com

L'Inter cerca il portiere titolare dell'anno prossimo: in cima alla lista un ex azzurro - Con Yann Sommer destinato a salutare a giugno per scadenza di contratto e Josep Martinez ancora sotto esame, in casa ... tuttonapoli.net

Omar Rahman, agente di Caprile: “L’interesse dell’Inter Fa piacere sapere di essere seguiti dai grandi club. Già quando era al Bari i nerazzurri e il Benfica avevano fatto un sondaggio per lui”. - facebook.com facebook

L'ag. di #Caprile: "Fa piacere sapere dell'interesse dell'Inter. Ai tempi del Bari lo seguivano loro e il Benfica" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.