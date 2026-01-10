Capogruppo Baldi | Keu e perplessità sul centrosinistra

Capogruppo Baldi esprime alcune perplessità sul centrosinistra, sottolineando che si tratta di un passaggio importante ma che non deve oscurare la fase ancora preliminare del procedimento penale in corso. La questione richiede attenzione e valutazioni accurate, mantenendo un approccio sobrio e oggettivo, senza lasciarsi influenzare da sensazionalismi o giudizi affrettati.

SANTA CROCE "Un passaggio importante che non offusca la risonanza del procedimento penale che è ancora nelle fasi iniziali dal punto di vista procedurale. La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce la serietà e la professionalità della classe imprenditoriale di Santa Croce della quale non abbiamo mai dubitato e che ci fa piacere sia stata riconosciuta dalla giustizia amministrativa". Lo dice Flavio Baldi – capogruppo della coalizione di centrodestra "Insieme con Giannoni sindaco" che dal giugno 2024 amministra il Comune di Santa Croce – che interviene sulla recente sentenza del Consiglio di Stato su un aspetto della vicenda Keu e cioè che il consorzio Aquarno e il consorzio Depuratore di Santa Croce non saranno chiamati a risarcire i presunti danni ambientali, scaturiti dalla scorretta gestione dei sottoprodotti industriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

