Capitale della cultura i Cinque stelle | Un’occasione persa tra sprechi e fallimenti

Con la recentissima chiusura di Agrigento come capitale della cultura 2025, il Movimento Cinque Stelle di Agrigento evidenzia come questa esperienza rappresenti una delle opportunità più fallite per la città. Tra sprechi e mancate realizzazioni, si conclude un evento che avrebbe potuto valorizzare il patrimonio e le potenzialità di Agrigento, lasciando aperto il dibattito sulle strategie future per il suo sviluppo culturale e sociale.

Con la chiusura ufficiale di Agrigento capitale della cultura 2025 si conclude, secondo il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle di Agrigento, una delle più grandi occasioni mancate nella storia recente della città. L'evento che avrebbe dovuto trasformare il territorio, migliorarne i.

