Capello | Allegri può lavorare sull’aspetto psicologico Quando Modric…

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato l’ultima analisi di Allegri dopo la partita contro il Genoa. Nel suo intervento alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato come l’aspetto psicologico possa essere un elemento su cui lavorare per migliorare le prestazioni della squadra, citando anche l’importanza di giocatori esperti come Modric. Un’analisi sobria e puntuale che invita a riflettere sugli aspetti mentali del calcio.

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare l'analisi di Allegri post Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

