Caos Eurosky L’amministratrice viene rimossa ma resta incollata alla poltrona
A dicembre, nell’Eurosky Tower, si è verificato un cambio di gestione: l’amministratrice è stata rimossa, ma non ha lasciato immediatamente la poltrona. La situazione ha suscitato attenzione tra gli inquilini, alcuni dei quali hanno vissuto momenti di incertezza. Nonostante le tensioni, l’atmosfera natalizia ha portato una nota di speranza, regalando un senso di continuità e fiducia in un contesto segnato da cambiamenti.
Sotto l’albero di Natale gli inquilini (una parte, quantomeno) dell’Eurosky Tower hanno trovato quest’anno il regalo più bello. La lunga reggenza dell’avvocata Alessandra Meozzi è giunta al termine e gli abitanti del grattacielo dei vip, dopo una lunghissima battaglia che siamo stati i primi a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
