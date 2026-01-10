In vista della finale di Supercoppa tra Juventus Women e Roma, l’allenatore Canzi commenta la convocazione di PPM e la possibile sua partecipazione. Risponde anche alle affermazioni di Rossettini, che sostiene che la squadra sia più forte. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sul clima pre-gara e sulle dinamiche interne del team, a un giorno dall’importante appuntamento che assegna il secondo trofeo stagionale.

di Mauro Munno Canzi alla vigilia di Supercoppa: le parole del tecnico della Juventus Women a un giorno dalla finale con la Roma che assegna il secondo trofeo stagionale. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma. CHE ARIA SI RESPIRA – « Arriviamo da una buona chiusura dell’anno solare 2025, anzi ottima. Dopodiché abbiamo staccato la spina perchè era giusto ed inevitabile. Abbiamo ripreso con entusiasmo perché all’orizzonte c’era una partita importantissima che vale un trofeo. Si percepisce piacere di stare insieme e lavorare insieme ed è bello ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi alla vigilia di Supercoppa: «PPM è convocata, non so se gioca. Rossettini dice che siamo più forti? Lo ringrazio ma è buffo»

