Canegrate sei adulti e tre minori intossicati dal fumo del braciere finiscono in ospedale

A Canegrate, una famiglia composta da adulti e tre minori è stata ricoverata in ospedale dopo aver inalato fumo di un braciere, che ha causato un’intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio si è verificato nella notte, evidenziando i rischi legati all’uso di apparecchi di riscaldamento domestico e la necessità di adottare precauzioni per prevenire incidenti simili.

Canegrate, 10 gennaio 2026 – Una notte di paura, una corsa disperata contro un nemico invisibile e letale: il monossido di carbonio. Nove persone, un’intera famiglia, sono finite d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimaste intossicate dalle esalazioni all’interno della loro abitazione di via Etna. Sei adulti e tre minori: tutti trasportati e immediatamente trattati in camera iperbarica, l’unica arma efficace quando il gas ha già invaso i polmoni e confuso i sensi. Per le loro condizioni, al momento, restano in prognosi riservata. L’allarme è scattato nel cuore della notte. Una richiesta d’aiuto, l’arrivo dei soccorsi, il sospetto subito chiaro: qualcosa, in quella casa, stava bruciando senza fumo, senza fiamma, ma con un veleno che si diffonde silenzioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canegrate, sei adulti e tre minori intossicati dal fumo del braciere finiscono in ospedale Leggi anche: Fuga di monossido nella notte. Due bambini e tre adulti intossicati finiscono nella camera iperbarica Leggi anche: Accende un braciere per riscaldasi, famiglia intossicata nel Milanese: anche tre minori in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Canegrate, sei adulti e tre minori intossicati dal fumo del braciere finiscono in ospedale; Accendono un braciere per riscaldarsi, intera famiglia intossicata nel Milanese: 3 minori in ospedale; Famiglia intossicata dal monossido: nove persone soccorse a Canegrate; Accendono un braciere per riscaldarsi, intera famiglia intossicata: 3 bambini in ospedale. Intossicazione da monossido, intera famiglia ricoverata - Sei adulti e tre minori trasferiti al Niguarda: ipotesi riscaldamento con braciere in un’abitazione senza impianto ... laprovinciadivarese.it

Coinvolti sei adulti e tre minori, trattati con la camera iperbarica al Niguarda di Milano

