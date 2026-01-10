Cancellato il musical Immensamente Giulia l’amarezza di Sarcina
Milano, 10 gen. (askanews) – Con un post sui social, Francesco Sarcina ha annunciato che Immensamente Giulia, l’opera rock che avrebbe dovuto andare in scena al Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni dal 14 al 22 marzo 2026, con la partecipazione speciale di Germano Lanzoni, non si farà. «Immensamente Giulia, lo spettacolo teatrale che sarebbe dovuto andare in scena a marzo a Milano e che racconta la storia di Giulia, una persona che è stata molto importante per me e per tanti e che ci ha lasciato prematuramente circa due anni fa, lasciando un vuoto incolmabile, non si farà. Non si farà perché mi hanno comunicato che, a venti giorni dalla conferenza stampa, non ha venduto abbastanza biglietti e quindi non si inizierà neanche la promozione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
