Can Yaman una soffiata dietro il suo arresto per droga

Recenti indiscrezioni suggeriscono che un'informazione anonima abbia contribuito all'arresto di Can Yaman durante un'operazione antidroga condotta a Istanbul. L'attore turco è stato fermato in un'operazione che ha coinvolto diversi locali notturni. Queste notizie sono ancora in fase di verifica e non confermate ufficialmente.

Ci sarebbe una soffiata dietro l'arresto di Can Yaman. Il noto attore turco è finito in manette nell'ambito di un' operazione antidroga effettuata in vari locali notturni da parte della polizia di Istanbul. Secondo quanto riportato da Hurriyet qualcuno avrebbe segnalato alle forze dell'ordine che l'attore, presente all'interno di uno dei locali perquisiti, aveva fatto uso di droga. Successivamente Yaman è stato perquisito e gli sarebbe stata trovata addosso della sostanza stupefacente. L'attore, popolarissimo in Italia, è stato arrestato dopo la mezzanotte insieme ad altre 6 persone in un raid che la squadra narcotici ha effettuato in nove discoteche e night club della città turca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Can Yaman, una soffiata dietro il suo arresto per droga Leggi anche: La soffiata, il blitz nel locale e l'arresto. Cosa rischia Can Yaman e chi sono gli altri indagati Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga. Tradito da un soffiata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arrestato l'attore Can Yaman in un'operazione antidroga in Turchia; Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman; Pink in ospedale a Capodanno, l'operazione al collo e il messaggio di forza: «Mi lascio alle spalle il dolore». La soffiata, il blitz nel locale e l'arresto. Cosa rischia Can Yaman e chi sono gli altri indagati - Sarebbe stato arrestato a seguito di una soffiata Can Yaman, il noto attore turco di serie tv e soap opera di successo finito sotto i riflettori ... msn.com

