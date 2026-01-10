Can Yaman stasera a C’è posta per te La conferma da Maria De Filippi sulla puntata registrata
Stasera, Can Yaman sarà ospite a “C’è posta per te”, confermato da Maria De Filippi. Nonostante le recenti notizie riguardanti l’attore turco, Mediaset ha mantenuto invariata la programmazione di Canale 5, garantendo la presenza di Yaman nella puntata registrata. La puntata andrà in onda come previsto, offrendo ai telespettatori l’opportunità di vedere l’attore nel suo ruolo di ospite.
Mediaset non cambierà la programmazione di Canale 5. Nonostante la notizia dell’ arresto dell’attore turco Can Yaman, la sua partecipazione come ospite nella puntata di “ C’è posta per te “, in onda questa sera, resta confermata. Ad apprenderlo è l’Adnkronos. La puntata registrata giorni fa. Maria De Filippi e i suoi autori, in accordo con l’emittente, hanno deciso di mandare comunque in onda il segmento che vede protagonista la star. La puntata dello show è stata registrata nei giorni scorsi, prima dell’arresto per consumo di droga di cui si è avuta notizia stamani. La messa in onda procederà quindi come previsto dal palinsesto. 🔗 Leggi su Open.online
Can Yaman e Raoul Bova alla prima di C’è Posta per Te 2026.
