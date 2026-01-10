Can Yaman rilasciato l' attore turco era stato arrestato per possesso di stupefacenti

Can Yaman, attore turco noto per le sue interpretazioni televisive, è stato rilasciato dopo un arresto avvenuto durante un'operazione anti-droga a Istanbul. L'intera vicenda ha coinvolto alcune località della città, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sulle circostanze dell'arresto. La situazione è ora sotto controllo e si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove. 🔗 Leggi su Leggo.it

