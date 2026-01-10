Can Yaman la stanza segreta nell' hotel dove è stato arrestato | la soffiata e l' ombra dei video ?girati per ricatto

Un'indagine antidroga a Istanbul ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'attore Can Yaman, coinvolto in un'operazione che ha svelato dettagli sulla stanza segreta dell'hotel e sui video ricattatori. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sul consumo di sostanze tra le celebrità, sollevando interrogativi sulla privacy e sui rischi legati al mondo dello spettacolo.

Un'operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando all'arresto di 7 persone, tra cui il noto attore Can. 🔗 Leggi su Leggo.it

