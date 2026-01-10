Can Yaman in carcere | arrestato in Turchia durante un' operazione anti-droga

Can Yaman, noto attore turco molto apprezzato in Italia, è stato arrestato a Istanbul durante un’operazione antifrode. L’arresto, avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel, fa parte di un intervento delle autorità turche contro il traffico di droga. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle circostanze dell’arresto.

L'attore è stato fermato nell'ambito di un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel Guai per Can Yaman, attore turco amatissimo in Italia. Visto l'ultima volta in tv con Sandokan, Yaman è stato arrestato nel corso di un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone. L'operazione antidroga nel jet set di Istanbul: Can Yaman e gli altri Secondo i media turchi, l'attore è stato fermato nella capitale a seguito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti nel jet set della città. Sarebbero coinvolti giornalisti, vip e personaggi famosi di Istanbul; tra gli arrestati, insieme a Can Yaman, anche l'attrice Selen Gorguzel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Can Yaman in carcere: arrestato in Turchia durante un'operazione anti-droga Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga Leggi anche: L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas; Salerno, fermati in autostrada con sei chili di droga: in due in carcere; Crimine, brutalità, evasioni della banda che suonava il mitra; Napoli, truffe agli anziani in tutta Italia: altri 7 arresti. Can Yaman arrestato in Turchia per droga: indagine sui vip di Istanbul - Can Yaman arrestato a Istanbul in un’indagine su traffico e consumo di droga. mondotv24.it

Can Yaman è stato arrestato, l’accusa è molto grave: altri vip in manette, la situazione è seria - Una notizia sconvolgente quanto inaspettata: Can Yaman è stato arrestato con un'accusa grave, ma non è il solo a essere finito in manette. donnapop.it

Can Yaman arrestato in Turchia in un blitz antidroga - L'attore, popolarissimo in Italia, è coinvolto in un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul ... corrieredellosport.it

Jonathan Christ Gerlach, 34 anni, è finito in carcere - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.