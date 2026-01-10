Can Yaman è stato rilasciato

Can Yaman è stato rilasciato dopo l’arresto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a Istanbul, durante un’operazione antidroga. L’attore era coinvolto in un’indagine sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle accuse o sulle eventuali conseguenze legali.

È stato rilasciato l’attore Can Yaman, che era stato arrestato nella notte tra il 9 e il 10 gennaio durante un’ operazione antidroga in alcuni locali di Istanbul, nell’ambito di un’indagine sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti. I media locali riportano che l’attore turco, molto popolare in Italia, è stato rilasciato dopo avere fornito la sua testimonianza agli inquirenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

