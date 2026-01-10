Can Yaman è stato arrestato | cosa sappiamo e cosa sta accadendo in Turchia

Recenti notizie segnalano l’arresto di Can Yaman, noto attore turco, fermato dalle forze dell’ordine in Turchia. Al momento, si conoscono pochi dettagli sulla vicenda. Nel frattempo, l’attore è previsto tornare in televisione questa sera con la trasmissione

Can Yaman, l'attore è stato fermato dalla polizia in Turchia, cosa sta accadendo? Questa sera tornerà in TV a C'è posta per te. C'è una differenza sottile tra essere famosi ed essere abitati dal pubblico. Can Yaman non è semplicemente riconoscibile: è riconosciuto, che è un'altra cosa. Una laurea in legge, poi, come succede solo a chi ha una vocazione più forte del destino, sbarca in TV prendendo parte a numerose serie in Turchia e successivamente in Italia. Leggi anche Natalia Paragoni, dolce attesa bis: "Il nome? Scelto da Ginevra e Andrea" La Turchia lo ha lanciato come un proiettile lucente, l'Italia lo ha accolto come si accolgono le storie che arrivano da lontano ma parlano la nostra lingua segreta: quella delle passioni che non chiedono permesso.

Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L'attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C'è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone