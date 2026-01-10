Can Yaman è stato arrestato | cosa sappiamo e cosa sta accadendo in Turchia
Recenti notizie segnalano l’arresto di Can Yaman, noto attore turco, fermato dalle forze dell’ordine in Turchia. Al momento, si conoscono pochi dettagli sulla vicenda. Nel frattempo, l’attore è previsto tornare in televisione questa sera con la trasmissione
Can Yaman, l'attore è stato fermato dalla polizia in Turchia, cosa sta accadendo? Questa sera tornerà in TV a C'è posta per te. Una laurea in legge, poi, come succede solo a chi ha una vocazione più forte del destino, sbarca in TV prendendo parte a numerose serie in Turchia e successivamente in Italia.
