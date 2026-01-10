Can Yaman è stato arrestato con lui altre sei persone | c’è anche la famosissima attrice Le accuse

Sei persone, tra cui l’attore Can Yaman e una nota attrice, sono state arrestate a Istanbul. Le autorità turche hanno comunicato che sono coinvolte in un’indagine per accuse ancora non specificate. La notizia ha suscitato grande attenzione, soprattutto tra i fan italiani del divo turco, che si sono trovati di fronte a un’imprevista svolta nella loro figura pubblica.

A Istanbul, tra i grattacieli illuminati e i locali alla moda sul Bosforo, qualcosa si è improvvisamente spezzato nel sogno perfetto del divo turco più amato dalle italiane. Il nome è di quelli che non ti aspetti di leggere accanto a parole pesantissime, eppure nelle ultime ore da Istanbul rimbalza una notizia che sta facendo il giro del web. Lui è Can Yaman, il protagonista delle soap turche che hanno fatto innamorare milioni di spettatrici, l'attore che parla un italiano impeccabile e che in Italia è di casa tra set, ospitate tv e campagne pubblicitarie. Questa volta però, a riempire le pagine dei giornali in Turchia, non è una nuova fiction o un flirt da copertina.

