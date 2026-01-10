Can Yaman e Selen Gorguzel arrestati a Istanbul | scatta l’inchiesta sulla droga

Can Yaman e Selen Gorguzel sono stati arrestati a Istanbul nell'ambito di un'indagine sulla droga che coinvolge diversi personaggi pubblici e locali della città. La notizia ha suscitato attenzione e sollevato interrogativi sulla situazione delle attività di intrattenimento e sull’eventuale coinvolgimento di figure note nel settore. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine ufficiale condotta dalle autorità turche.

Momenti di grande sorpresa a Istanbul: l'attore Can Yaman è stato arrestato nell'ambito di una vasta indagine sulla droga che coinvolge vip e locali notturni della città. L'operazione ha portato al fermo anche dell'attrice Selen Gorguzel, nota al grande pubblico turco. Le autorità hanno eseguito diversi blitz in night club e hotel, sequestrando numerose sostanze stupefacenti. La vicenda ha subito catturato l'attenzione dei media locali e internazionali. Accertamenti e indagini in corso. Le indagini proseguono e la Procura di Istanbul sta ancora valutando le posizioni di tutti gli indagati. Gli accertamenti mirano a fare chiarezza sulla rete di contatti legata al traffico di droga nei locali più frequentati della città e sulle eventuali connessioni con personalità famose.

Can Yaman arrestato per droga in Turchia - Il famoso attore turco Can Yaman – che ha interpretato il recente remake di Sandokan – e l'attrice Selen Gorguzel, secondo i media locali, sono tra le sette persone fermate durante la notte in ... unionesarda.it

I media turchi: 'L'attore Can Yaman arrestato in un'operazione antidroga a Istanbul' - L'attore turco Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo tra cui Sandokan, e l'attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in ... ansa.it

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Yaman, popolarissimo in Italia per aver inter - facebook.com facebook

