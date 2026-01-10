Can Yaman arrestato | si mette male per l’attore turco!

Aggiornamenti da Turchia: Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine che coinvolge droga e personaggi del mondo dello spettacolo. La notizia ha suscitato grande attenzione e apre a ulteriori sviluppi. Di seguito, i dettagli più recenti sulla vicenda.

Scandalo in Turchia: Can Yaman arrestato in un'inchiesta su droga e vip. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Cosa è successo davvero a Can Yaman? Un'operazione shock scuote Istanbul. Blitz nei locali notturni, manette che scattano. E tra i fermati, c'è anche lui: Can Yaman, l'attore simbolo del fascino turco in Italia, volto amato di fiction e pubblicità, ora coinvolto in un'indagine che fa tremare il mondo dello spettacolo. La polizia turca ha lanciato una retata mirata contro un giro di spaccio e consumo di droghe nei club più esclusivi della città. Nove locali sotto sequestro. Arrestati pusher, proprietari, ma anche attori e vip.

